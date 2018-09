Une éclatante sortie de disques classiques

Je suis heureux de vous retrouver et partager avec vous cette heure de musique pour vous présenter de nouveaux disques classiques comme le premier enregistrement en duo des pianistes Vera Tsybakov et Romain Hervé, une véritable invitation au voyage et à la rêverie.

Il s’agit d’un hommage que rendent ces deux artistes à Debussy pour le centenaire de sa disparition. Dialogue de l’eau et de l’Air, tel est le titre de cet album paru chez Paraty, où l’eau est incarnée par le jeu de Véra Tsybakov et l’air qui prend vie sous les doigts de Romain Hervé.

Véra Tsybakov et Romain Hervé ont conçu avec Patrick Poivre d’Arvor un spectacle Musico-littéraire intitulé L’homme, le vent et la mer. Pour le 36 éme Automne Musical de Taverny, tous trois sont programmés dimanche 30 septembre à 17h à l’Eglise Notre-Dame de Taverny. Ne manquez pas, jeudi 20 septembre sur idFM Radio Enghien, « Ballade musicale » à 16h où Véra Tsybakov et Romain Hervé sont reçus par Christophe Gravereaux.

Elsa Grether fait partie de nos grandes violonistes, Son premier disque Kaléidoscope captive de bout en bout, avec pour récompense au terme d’un exigeant mais prenant parcours, Asturias d’Albéniz que je vous propose d’écouter arrangement pour violon de Xavier Turull. Elsa Grether fût le 5 juillet dernier l’invitée de Christophe Gravereaux sur idFM 98.

Parmi la sortie des nouveaux disques, il faut citer un disque enregistré sous le label Evidence Classic / Little Tribeca, en l’église du Bon Secours à Paris en octobre 2017 qui rassemble Couperin et Rameau, deux compositeurs restés étrangers l’un à l’autre, en raison de trajectoires divergentes.

L’aîné, François Couperin, est déjà organiste de la chapelle royale a tout juste 25 ans. Son cadet d’une dizaine d’années, Jean-Philippe Rameau ne devient musicien officiel de la cour qu’à 60 ans passés.

Couperin, pédagogue, concentre ses efforts sur le clavecin et l’édition de ses œuvres, le second Rameau, lui, se pique de théorie et regarde vers l’opéra. Pourtant, ces deux compositeurs majeurs incarnent le goût musical français et son élégance pittoresque.

Autre nouveauté dans la sortie des disques de la rentrée, l’ensemble Gilles Pinchois, sous la direction de Dominique Vellard nous offre à découvrir ou redécouvrir la sereine plénitude des œuvres « a capella » du 13ème siècle.

Aux 4 coins de l’Europe médiévale, des manuscrits consignaient les chants des offices ; c’est justement au monastère espagnol Santa Maria la Real de Las Huelgas, qu’est né le programme inédit de ce nouveau disque Fons Luminis enregistré par Little Tribeca en la Basilique de Vézelay en septembre 2017.

Patrick Messina, clarinettiste – Henri Demarquette, violoncelliste et Fabrizio Chiovetta, pianiste, ont enregistré en décembre 2017 chez Little Tribeca un CD intitulé Kaleidoscopic.

Le trio qui unit la clarinette au piano et au violoncelle forme un ensemble aux qualités expressives puissantes et multiples qui n’a pas laissé les compositeurs des 20ème et 21ème siècles indifférents. Composé en forme de kaleidoscope, comme la première pièce le laisse entendre, le programme original de ce disque nous promène dans une galerie sonore semée d’objets inouïs où la rêverie et la nostalgie sont passées au crible des langages modernes. La première des 3 œuvres Etudes Kaleidoscopiques de Jaan Rääts, dévoile un style néo-classique, qui se développe en un mouvement continu de 14 minutes. C’est un premier enregistrement mondial.

Un autre CD, celui-ci original qui mérite son écoute. Celui d’un jeune violoncelliste Victor-Julien Laferrière, qui, à l’âge de 26 ans a remporté en 2017 la toute première cession du concours musical Reine Elisabeth. L’année suivante, en février 2018, il obtient la Victoire de la Musique Classique dans la catégorie Soliste Instrumental.

Lors de la finale du concours Reine Elisabeth, furent captées en « live » 3 œuvres où, en compagnie de l’orchestre royal de chambre de Wallonie, du pianiste Théo Fouchenneret et du Brussels Philharmonic, Victor-Julien Laferrière a conquis le jury. Voici extrait du 1er concerto pour violoncelle op. 107 de Chostakovitch, le dernier mouvement, intitulé allegro con motto, Stéphane Denève dirigeait le Brussels Philharmonic. Une diffusion inédite sur idFM Radio Enghien.

En fin d’émission, vous seront présentés quelques temps forts du 36ème festival Automne de Taverny tels que :

le violoncelliste François Salque avec Le Sam Strouk Gipsy trio pour un programme de « Musique Manouche », le dimanche 14 septembre à 20h30 à l’Eglise Notre-Dame de Taverny : jazz, classique, musique du monde, inspirations contemporaines

le violoniste Laurent Korcia avec la pianiste Armine Varvarian, vendredi 28 septembre à 20h30 à l’Eglise Notre-Dame de Taverny : œuvres de Mozart, Prokofiev et Ravel

