Une heure de piano autour d’oeuvres de Debussy

Parmi les grandes oeuvres de Debussy, cette émission devenue journalière vous propose une partie de la grande période du compositeur qui révèle en profondeur l’art pianistique de Debussy. L’originalité de cette Ballade musicale est de réunir des pianistes différents et talentueux tels :

Jean-Noël Barbier, Philippe Bianconi, Michel Dalberto, Axia Marinescu, Tristan Pfaff, Juliana Steinbach, Véra Tsybakov qui interprètent les Estampes, Pagode, Soirée dans Grenade, Jardins sous la pluie, suivies de l’Isle Joyeuse et d’Image 1 et 2 avec Reflets dans l’eau, Hommage à Rameau, Mouvement, et en final le célèbre Clair de Lune.

Une heure de piano à ne pas manquer !

Présenté par Bernard Ventre.