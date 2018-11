Une master-classe de polyphonies corses et occitanes, un reportage d’idFM

Le village de Corbara en Hte Corse est un lieu fascinant entre Ile Rousse et Calvi, en hauteur et à flan de colline. De ce site privilégié, le Couvent Saint-Dominique domine l’immensité de la Méditerranée, et les plages de sable blanc.

Les Frères de Saint-Jean y vivent, assurent les cérémonies religieuses et hébergent des pensionnaires tout au long de l’année.

Au Couvent de Corbara en Hte Corse, la Compagnie La Cour des Miracles en OC organisait du 24 au 28 aout 2018, un stage de polyphonies corses et occitanes, dirigé par Nadine Cesari. Nadine Cesari a chanté pendant une vingtaine d’années aux côtés de Jacky Micaelli, une personne hors du commun qui a pratiqué une polyphonie ancrée dans la tradition.

Ainsi a été créée la compagnie U Ponticellu qui en 2008 a enregistré l’album Stella Matutina, polyphonies sacrées et en 2017, leur dernière production Corsi’Tania, Polyphonies corses et occitanes.

Imaginez, chers auditeurs un après-midi musical et instructif à écouter un groupe de chanteurs hommes et femmes venus de tous horizons participant au stage de Polyphonies corses et occitanes. idFM Radio Enghien vous rapporte de ce stage un reportage où entrecoupés de chants polyphoniques répétés inlassablement, Nadine Cesari répondait aux questions de nos deux journalistes.

Au cours de l’émission, une part belle est réservée à la diffusion de plusieurs extraits des disques Matutina, polyphonies sacrées – et Corsi’Tania, Polyphonies corses et occitanes.

Les prochains stages de Polyphonies corses et occitanes auront lieu à Issy-les-Moulineaux les 12 et 13 janvier 2019 et à Corbara du 8 au 13 avril 2019. Pour vous y inscrire, contacter Nadine Cesari, Association La Cour des Miracles en OC au 06 71 86 34 46.