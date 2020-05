Une philosophie pour le temps présent, avec Jean-François Riaux

Le printemps 2020 restera dans nos mémoires. Stupeur, angoisses, confinement, privation de liberté, remise en question des politiques, crise sanitaire, crise économique, milliers de morts, absence de traitement, évènement unique et surprenant, l’humanité n’a rien connu d’équivalent depuis des dizaines d’années, avec la dissémination planétaire du corona virus intitulé covid-19.

Dans un monde habitué à la maîtrise totale, avec l’idée que la science garantit notre existence contre tout danger, que les technologies permettent d’anticiper et de gérer toutes les crises, l’incroyable, l’impensable a pu se produire !

Un minuscule virus attribué aux échanges alimentaires entre le monde sauvage, un monde si loin de nous et inconnu pour son porteur et déclencheur, le pangolin, ce virus s’est multiplié à une vitesse ahurissante, et a dépassé tous les experts !

Cet épisode historique méritait qu’on s’arrête un instant et que la réflexion philosophique, l’histoire des idées prennent leur place plutôt que de se laisser aller à la peur, à l’angoisse, et au bruit médiatique qui a largement occupé nos yeux et nos oreilles, en même temps que nos esprits.

Cette réflexion s’est tenue avec Jean-François Riaux, professeur de philosophie dans l’enseignement supérieur, au cours d’un entretien à bâtons rompus pour notre émission Entre chien et loup.