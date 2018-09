Une Voix Profonde A La Billie Holiday

Une Vocaliste de jazz et actrice de comédies musicales, on pense à Billie Holiday. On l’imagine chanter dans un café new-yorkais des années 1920, à l’époque du mouvement culturel afro de la Harlem Renaissance.

Vocaliste de jazz, Laïka Fatien joue avec art et une certaine perversité de son timbre sensuel et voilé. Actrice de comédies musicales, elle scande les mots avec la même dramaturgie qui caractérisait Billie Holiday. D’origine ivoirienne et marocaine, Laïka a en commun avec son illustre aînée un destin d’écorchée : père inconnu, mère absente et une voix gorgée de nostalgie et d’espérance.

Un album consacré à l’amour dans toutes ses formes – aveugle, déçu, en fuite… La chanteuse y reprend des standards rendus célèbres par Abbey Lincoln (When Love Was You and Me) ou Nina Simone (Wild Is the Wind), accompagnée d’un orchestre de chambre et du trompettiste Roy Hargrove. Laïka Fatien évoque le son de Chet Baker : elle chante l’amour et la mélancolie avec une puissance rarement égalée. Sa voix tremble, se fait claire, tendre puis sévère.

Son disque est à son image… Tout feu, tout flegme. Enfin un disque de chanteuse de jazz qui est vraiment un disque de jazz. Laïka sort de l’ombre, si tant est qu’avoir passé sept ans dans l’orchestre de Claude Bolling peut encore dissimuler un talent véritable. Après quoi, d’ailleurs, Laïka, cette jeune Parisienne des Halles, métisse ivoiro-marocaine, s’était éclipsée, au bras d’un batteur de jazz, à Madrid.

Après ce « Look at me now ! », il lui sera difficile d’échapper aux lumières de la scène. Frappent autant – et d’entrée de jeu – la fermeté de la voix sur le rythme et la qualité de l’orchestre qui joue avec elle. La voix est jeune, elle articule parfaitement l’anglais, elle sait de quoi elle parle. On s’en étonne moins quand on apprend que Laïka Fatien est aussi une comédienne (qui a notamment fait ses armes au Théâtre du Soleil). Pour prendre bien l’accent, il faut « jouer » la langue étrangère. Pour bien choisir un répertoire, il faut avoir vécu.

Savoir, par exemple, demander à un type de se casser, savoir écouter le chant profond d’Abbey Lincoln, avoir compris ce que chantait Coltrane au saxophone, avoir pleuré pour Eleanor Rigby et puis surtout obtenir la confiance de musiciens aussi exigeants que le pianiste Pierre de Bethmann et le saxophoniste David El-Malek. On écoute et de quelle manière Laïka Fatien Shallows.