Quand la vague réalise qu’elle est l’océan avec Bruno Lallement

Bruno Lallement est aujourd’hui une des références les plus sérieuses en matière de développement et d’accomplissement personnel.

Il a aspiré dès son plus jeune âge à une existence plus heureuse et à vouloir donner un sens à sa vie, à comprendre pourquoi les gens ne s’accordaient pas à être heureux.

Curieux, il s’est dès lors formé auprès de nombreux courants de psychologie et a passé de longues années auprès de différents sages indiens, tibétains et des chercheurs occidentaux.

Après plusieurs années de recherches, d’études et de pratique, il se consacre à aider les autres dans leur réalisation personnelle en alliant les enseignements reçus des Maîtres et la méditation. Il a également donné des formations au personnel soignant de différents hôpitaux, est intervenu dans plusieurs entreprises, il a aussi formé l’équipe d’une chaine de télévision française dans le cadre de la gestion du stress et de l’efficience personnelle.

Mais surtout ce sont aujourd’hui des dizaines de milliers de personnes qui ont bénéficié de ses formations partout dans le monde grâce à la conception d’une méthode d’accomplissement personnel.

Aujourd’hui et depuis 1987, Bruno Lallement enseigne et transmets avec une pédagogie exemplaire, à travers ses conférences, ses séminaires et ses stages/retraites, tous les enseignements reçus grâce à ses liens privilégiés avec ces grands Maîtres dont particulièrement Shimed Rigzin Rinpoché, une des grandes figures du bouddhisme tibétain.

Il est aussi l’auteur de 3 ouvrages à grand succès et best-sellers aux éditions Trédaniel :

Comment utiliser pleinement votre potentiel

Je sais que vous pouvez réussir

Quand la vague réalise qu’elle est l’océan

Il est Président Fondateur de l’association humanitaire Mouvement Altruiste.