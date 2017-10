Vanessa Wagner : une confrontation Mozart/Clementi

Qu’est ce qui distingue Mozart et Clementi ?

Vanessa Wagner pianiste curieuse et singulière y répond dans un album sorti en février 2017 qui réunit deux compositeurs et deux instruments qui cohabitent de façon harmonieuse : le piano forte et le piano moderne.

Vanessa Wagner nous dit que le génie de Mozart tient en partie au fait que chaque note, chaque harmonie est placée selon un ordre très naturel et un équilibre parfait. Chez Clementi poursuit-elle, il y a une dimension très volubile et très brillante. Son écriture jaillit de toutes parts avec un côté dramatique et en même temps un charme fou. Comme il était un grand virtuose, certains passages sont très difficiles à jouer. J’ai enregistré la sonate en sol mineur op.50 sur piano moderne pour restaurer tout son côté flamboyant.

IDFM Radio Enghien, la radio du bien-être proposent dans cette Ballade musicale plusieurs extraits interprétés par la pianiste-concertiste Vanessa Wagner dont l’allégro agitato de la sonate en sol mineur op.50 didone abbandonata de Clementi sur piano moderne suivi de l’allegretto de la sonate pour piano en si bémol majeur K570 de Mozart sur piano forte.

Présenté par Bernard Ventre.