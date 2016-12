Si tu vas à Rio Fabrice Peluso L’auberge du cheval blanc Yvette Horner

L’année 1958 a été particulièrement heureuse pour Dario Moreno avec le succès de cette samba Si tu vas à Rio, ici, air non chanté et joué à l’accordéon par l’orchestre musette de Fabrice Peluso avec l’histoire de cette chanson. Et aussi une partie l’histoire de la vie d’Yvette Horner qui interprète à l’accordéon, l’un des airs célèbres de l’opérette L’auberge du cheval blanc, ainsi que le slow C’est l’été, par l’orchestre musette de Raymond Boisserie extrait d’un 33 tours orignal, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes, avec leur histoire.

Présentation d’Ignace Rak.