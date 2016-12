Veni Vidi Veggie : Vegan Vania cosmétiques

Découvrez les collections Vegan de la boutique de cosmétiques Vegan Mania située au 96 rue Quincampoix à Paris.

Les produits ne sont pas testés sur les animaux ni les ingrédients selon la loi européenne. Et ils ne contiennent aucun produit animaux. Quelques labels bio enfoncent le clou pour protéger et nos bestioles et notre terre.

La boutique proposent 400 références de marques internationales. ITW de Marie Gabrielle chargée de communication permettra de faire un tour d’horizon sur les 20m² de la boutique.

Je vous présente mes marques préférées en image.