Vera Tsybakov et Romain Hervé : un hommage à Debussy

Le 11 mai dernier sortait chez Paraty, le premier enregistrement en duo des pianistes Véra Tsybakov et Romain Hervé, une véritable invitation au voyage et à la rêverie.

Il s’agit d’un hommage que rendent ces deux artistes à Debussy pour le centenaire de sa disparition. Dialogue de l’eau et de l’air tel est le titre de cet album, où l’eau est incarnée par le jeu de Véra Tsybakov et l’air qui prend vie sous les doigts de Romain Hervé.

Rappelons que c’est en Bourgogne, éloigné de l’océan que Debussy débuta la composition de La mer 3 esquisses symphoniques évocatrices qui dans ce disque est interprété à 4 Mains.

Véra Tsybakov et Romain Hervé, invités de cette émission, vous donnent rendez-vous en compagnie de Patrick Poivre-d’Arvor, récitant, au cours du spectacle musico-littéraire L’Homme, le vent et la mer le dimanche 30 septembre à 17h en l’église Notre-Dame de Taverny, et ce dans le cadre du 36ème Automne musical de Taverny.

