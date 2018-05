Véronique Bonnecaze, pianiste, les 2 et 3 juin à Enghien-les-Bains

La pianiste Véronique Bonnecaze donne un récital le 2 juin à 20h et des Masterclasses les 2 et 3 juin à l’auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse d’Enghien-les-Bains, organisés par l’association Pianomasterclub.

Lauréate et finaliste de plusieurs concours internationaux, elle a joué en récital et avec orchestre en France et dans le monde.Dans son répertoire de prédilection, on retrouve des œuvres de Chopin, Schumann, Liszt, Scarlatti et Debussy. Professeur titulaire de piano à l’Ecole Normale de Musique, elle donne des masterclasses au Japon et en Europe.

Active dans la création d’évènements musicaux, elle a créé notamment le Concours International de Piano d’Arcachon ainsi que le Concours International de Piano France-Amériques.

Depuis 2018, Véronique Bonnecaze a pris la direction en France de l’EPTA (European Piano Teachers Association) dont l’objet est l’organisation de congrès, ateliers, récitals, masterclasses, en vue de favoriser les échanges entre professeurs et pianistes.

Ses enregistrements de Chopin, Liszt et Schumann ont été salués par la critique et, en 2017, son dernier album live a obtenu la récompense MAESTRO de Pianiste Magazine. Véronique Bonnecaze, pianiste, et Jean-François Mazelier, Président de Pianomasterclub et du HEC Piano Club sont les invités de Ballade Musicale.

Présenté par Christophe Gravereaux.