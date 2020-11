Véronique Sitbon, coach de grands dirigeants

Le coaching ne concerne pas seulement les sportifs, les professionnels des médias, les hommes politiques, il intéresse aussi et de très près les chefs d’entreprise, les cadres dirigeants, et même les présidents de groupes industriels!

Lorsqu’on pense qu’ils ont déjà atteint les sommets du pouvoir, de la reconnaissance, on pourrait croire qu’ils sont bardés de diplômes, d’expériences, et surtout de certitudes. Pas du tout!

Pour assumer leurs responsabilités, pour assumer à la fois leur fonction et leur personnalité, il leur est nécessaire de se remettre en question, de voir leur activité avec un certain recul, c’est ce que pratique quotidiennement Véronique Sitbon avec ses équipes de coach auprès des plus grands dirigeants en France et à l’international.

En créant Dream and Dare, ce qui signifie Rêver et Oser, après avoir travaillé plus de 20 ans comme consultante auprès de nombreux clients, elle a développé une remarquable ingénierie adaptable à toutes sortes de personnes, fondée sur une éthique forte et un profond respect des projets et des potentiels de chacun.

Son activité de coaching est un bon observatoire de l’état du monde du travail, du monde économique, du monde politique.

Avec son enthousiasme, sa vivacité d’esprit, son sens pédagogique, sa passion pour son métier, et son intérêt profond pour le devenir de ses clients, Véronique Sitbon, avec beaucoup de naturel, nous livre une réflexion très large sur le contexte actuel du travail, sur son évolution, et nous fait pénétrer dans cet univers peu connu, mais qui permet de beaucoup mieux comprendre les ressorts du pouvoir, et les enjeux contemporains de la vie en société.

Le site internet à consulter : dreamanddarecoaching.com

Claude Lévy, novembre 2020.