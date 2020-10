Vers l’Amour …Littérature et théâtre

Le journaliste Julien Wagner, auteur de « Gangrène, une histoire d’amour » vient nous parler de son premier roman publié aux Souffles littéraires : un livre étrange aux coups de théâtre surprenants qui fera s’interroger les futurs lecteurs et qui inspirera les futures lectrices …et inversement !

Et Pierrette Dupoyet, comédienne et auteure, nous rend à nouveau visite pour évoquer avec nous son été sans le festival d’Avignon mais sur scène, déposant comme elle le dit sa pierre dans l’édifice de la fraternité ; et en automne, elle jouera pour nous « Dreyfus, l’affaire » et « Madame Guillotin » dont elle est l’auteure et l’interprète .