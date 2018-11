Vers un Climat Artificiel ? Notre ciel soumis à une évolution contrôlée

Jacqueline Roche, Journaliste et photographe professionnelle, réalisatrice du film documentaire : Vers un climat artificiel ? Notre ciel soumis à une évolution controlée.

Patrice Hernu, Docteur en mathématiques et en Economie appliquée, administrateur de l’INSEE et conseiller INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice) sous l’autorité du 1er ministre pour les risques environnementaux.

Il a été professeur en Économie et en Développement Durable au sein de l’Université Paris Dauphine. Homme politique, il a participé à la fondation de Génération Écologie, puis à la rédaction de nombreux programmes écologiques, du premier pacte écologique de 1996 à la fondation d’Écologie Bleue puis de Valeur Écologie.

Le thème : à l’heure de la COP24, sommes-nous en route vers la bio-industrie ?

L’une des tâches les plus importantes de la vingt-quatrième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) consistera à élaborer et adopter un ensemble de décisions garantissant la pleine application de l’Accord de Paris, conformément aux décisions adoptées à Paris (COP21) et à Marrakech (CMA1.1).

Au cours du sommet sur le climat de 2018, la Pologne voudrait montrer comment la neutralité en termes d’émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire un équilibre entre les émissions de CO2 et sa séquestration par les sols et les forêts, peut être atteinte.

Sommes-nous correctement informés sur les recherches et les applications envisagées ? Leurs conséquences ou leurs dangers ? Sur la croissance des métaux lourds ? Les pics de pollution aux particules fines ? L’acidification de notre corps ?

Les désordres climatiques répétés pourraient être le prétexte de l’émergence d’une industrie profitable. Il est juste de susciter un vrai débat citoyen et de commencer à l’alimenter sans parti pris.