Le thé est bien plus qu’une boisson qui désaltère et se partage. Il offre un moment de sérénité et les effluves d’une tasse de thé sont une invitation au voyage.

Dr Hervé Robert, médecin-nutritionniste, vous fera connaître les différentes variétés de thés, comment bien le choisir, et bien le préparer (eau, théière, en vrac ou en sachets, infusion, température…

Auteur avec Katherine Khodorowsky, historienne sociologue de l’alimentation et du goût, du livre Les vertus santé du thé, choisir et déguster le thé pour ses bienfaits aux éditions edp sciences, il vous expliquera pourquoi le thé est un puissant antioxydant, protège des maladies cardio-vasculaires, aide l’amaigrissement, améliore le diabète, stimule le fonctionnement du cerveau…

Plus d’infos ici.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.