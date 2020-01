Viktoria Laurent-Skrabalova à Rencontres francophones

Née le 9 juillet 1980 à Kosice (Tchécoslovaquie), Viktoria Laurent-Skrabalova est une poète franco-slovaque, également nouvelliste (science-fiction et fantaisie, littérature pour enfants). Mariée, elle vit à Paris depuis 2005.

Viktoria Laurent-Skrabalova commence à publier en 2010, avec la parution de sa nouvelle dystopique Obracanie na popol (Métamorphose en cendres) dans l’anthologie du concours littéraire Prix Fantasy.

L’année suivante, sa nouvelle Syndróm „Bee“ (Le Syndrome „Bee“), un texte de science-fiction porteur d’un message écologique, obtient le prix du Salon du livre de Slovaquie. Elle est également lauréate dans un concours littéraire tchèque pour sa nouvelle érotico-fantastique Hanameh et participe à l’anthologie V příštím programu (Dans le prochain logiciel).

2013 voit la parution de son recueil Ďalší psí deň (Un autre jour de chien), un ensemble de huit nouvelles dont le style s’approche tantôt de celui de la littérature classique, tantôt de celui de la science-fiction, avec des histoires qui racontent la vie quotidienne d’une jeune femme et proposent une réflexion sur la maternité, la famille et les relations interpersonnelles, le tout portant sur la conscience de la société actuelle.

Au début de 2015 paraît en France, aux Éditions du Cygne, le premier recueil de poésie de Viktoria Laurent-Skrabalova, Le Silence d’une Tempête/Ticho búrky, dans une édition bilingue, également distribuée en Slovaquie, l’auteure ayant traduit en slovaque une série de ses poèmes écrits en français. Ce recueil séduit par son originalité et par son style très personnel, à la fois simple et travaillé, les vers s’enchaînant avec douceur dans un rythme soutenu et cohérent, qui s’accorde avec les allégories proposées, ce qui permet une lecture forte et haletante.

Au cours de cette même année, les éditions Trio Publishing publient en Slovaquie un livre pour enfants de Viktoria Laurent-Skrabalova : Lapinovci z letiska (Les Lapins de l’aéroport), qui retrace la mini-saga d’une tribu de lapins par le biais d’une mosaïque d’épisodes drôles et palpitants, racontés par le petit lapin Albert et qui se déroulent à l’aéroport Charles de Gaulle. Ce livre a été intégré à la collection Les plus beaux livres de Slovaquie en 2015.

Toujours en 2015, l’auteure fait paraître en Slovaquie, aux éditions Hydra, une nouvelle satirique, Ej, hor sa sveta červy! (Debout! Les vers de terre !) dans l’anthologie Rozmarná fantastika (La Fantasy Amusante), qui regroupe des nouvelles humoristiques et fantastiques de divers auteur.e.s.

En 2017, Viktoria Laurent-Skrabalova fait paraître aux éditions Art Floyd, en Slovaquie, le recueil Spiatočný lístok na západ (Un aller-retour à l’Ouest) composé de poèmes inspirés par sa vie à Paris. Divisé en quatre parties — Par petites gorgées, sur la pointe des pieds ; Le berceau nommé mélancolie ; Le noir est une alliance de milliers d’arcs-en-ciel ; Des rayures sur une surface dorée — ce recueil raconte la découverte de la capitale française par l’auteure, des premiers émerveillements jusqu’à la ponction de l’essence de la ville, en passant par le dévoilement des côtés sombres de Paris.

Dans le dernier recueil en date de Viktoria Laurent-Skrabalova, Le Berceau nommé mélancolie (Chloé des Lys, 2018) les vers sont composés tel un collier d‘images qui produisent des poèmes d’une certaine noirceur mais aussi d’une énergie certaine. Derrière la douleur, les doutes, les troubles, danse une flamme d’espoir, l’auteure jouant avec la mélodie de mots et avec la langue, osant des associations d’images inattendues et parfois crues.

Depuis 2018, Viktoria travaille également la peinture et quelques-unes de ses œuvres ont déjà été exposées au festival Décades de la peinture à Brioude en 2019.

Ce jeudi 9 janvier 2020, dans Rencontres francophones, Viktoria Laurent-Skrabalová s’entretiendra avec Pedro Vianna de l’ensemble de son travail artistique.