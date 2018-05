Vincent Bonzom, chef de choeur de trois chorales

Vincent Bonzom dirige le concert du vendredi 25 mai à 20h30 à la Collégiale de Montmorency qui réunit trois chorales : le Chœur de la Vallée de Montmorency, le Choeur Arc-en-Ciel de Marolles-en Brie, et la Fabrique des Histoires de Paris avec l’Orchestre de Musique de Chambre de Montmorency sous la direction de François Detton avec la participation de Grâce Hye-Young Stoullig, soprano, et Seugen Oh, alto.

Au programme :

Le Stabat Mater de Pergolèse pour Solistes et Orchestre.

L’Ave Maria et le Stabat Mater de Vincent Bonzom pour Choeurs, Soliste et Orchestre à cordes.

L’originalité de cette émission est certes de mettre en relief ce concert mais aussi de faire le portrait de Vincent Bonzom qui vient de composer un Ave Maria et un Stabat Mater interprété pour la 1ère fois par des choeurs et un Orchestre de Chambre.

Présenté par Christophe Gravereaux.