Vincent Lhermet, accordéoniste classique

Vincent Lhermet est le premier accordéoniste titulaire d’un doctorat d’interprète en France au CNSM de Paris/Université de Paris-Sorbonne. Lauréat de la Fondation d’Entreprise Banque Populaire, il s’est distingué à de nombreuses reprises sur la scène internationale.

Vincent Lhermet se produit dans le monde entier en soliste, avec orchestre et ensemble. Plusieurs de ses concerts ont été retransmis en direct par France-Musique.

Son répertoire s’étend de la Renaissance à notre époque .Il s’est produit aux côtés du percussionniste Brian Archinal, de la violiste Marianne Muller, de l’altiste Gérard Caussé, du clarinettiste Michel Portal dans des oeuvres de compositeurs contemporains tels Frédéric Durieux, Philippe Hersant, François Narboni.

Vincent Lhermet est invité à donner des conférences et master-class dans des académies européennes et à siéger dans les jurys de concours internationaux..Auteur d’une thèse sur le répertoire contemporain de l’accordéon en Europe, il a publié un Répertoire de l’Enseignement Supérieur..Il est professeur au C.R.R de Boulogne-Billancourt et à l’école supérieure de Musique et de Danse de Lille.

Isabelle Durand, elle même accordéoniste classique et professeur d’accordéon, qui voici encore quelque temps animait C’est ça, l’accordéon sur IDFM Radio Enghien co-animera cette Ballade musicale.

Présenté par Bernard Ventre et Isabelle Durand.