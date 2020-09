Vincent Van Gogh à Auvers sur Oise, les derniers jours de sa vie. Une découverte majeure.

Vincent Van Gogh s’installe à Auvers dans une petite chambre au-dessus de l’Auberge Ravoux en mai 1890. Il se dit heureux et produit une quantité de toiles impressionnante, parmi ses plus grands chefs-d’oeuvre, les champs de blé mûr, l’église, bien sûr, sa propre chambre, le portrait du Docteur Gachet, et d’autres.

Quelques semaines après, d’un coup de revolver, il mettra fin à ses jours le 29 juillet 1890, il n’a que 37 ans. Le mystère de la fin de sa vie, a été levé il y a seulement quelques mois, par l’un des plus grands spécialistes de l’artiste Wouter van der Veen pendant le confinement, par la découverte du lieu précis où il a peint « Racines » le dernier tableau de sa vie.

Il a pu ainsi reconstituer cette journée funeste du 29 juillet 1890, et avec Dominique Janssens, Président de l’Institut Van Gogh et toute une équipe de chercheurs, la confirmation de ce qui n’avait été qu’une hypothèse provoquée par une « vision », un éclair, a été donnée.

J’ai eu la chance de rencontrer Wouter van der Veen en juillet 2020, puis Dominique Janssens qui nous a accordé un long entretien passionnant où il est question de son intérêt profond pour Van Gogh, l’artiste, l’oeuvre, mais avant tout l’homme sensible, exigeant, hors norme.

Jean-François Sarlinger l’actuel propriétaire du site où Van Gogh a peint « Racines » nous a parlé de son arrivée à Auvers, et de ce que représentaient pour lui désormais ces entrelacs de troncs comme des figures animales fossilisées dans la pierre calcaire recouverte de lierre.

Particulièrement émouvant, cette partie de la rue Daubigny à Auvers devient un lieu de recueillement qui est pour quelques temps encore protégé par une palissade posée en toute hâte par les services de la ville, et qui sera nous l’espérons remplacée par une protection plus esthétique.

Un livre de Wouter van der Veen publié en ce mois d’août 2020 aux éditions Arthénon analyse avec une précision et un grand nombre de photos cette ultime toile de Vincent. Son titre : Attaqué à la racine. Enquête sur les derniers jours de Van Gogh.

Avant ou après avoir écouté cette émission, une promenade à Auvers sur Oise s’impose, et inspirera sans aucun doute de très belles sensations, et de fortes émotions.

Photo de couverture : « Racines » le dernier tableau de Vincent Van Gogh.