Vive le vent Dalida Sous les sunlights des tropiques Gilbert Montagné

L’histoire Sous les sunlights des tropiques par Gilbert Montagné 1964. Et d’autres chansons Suppose par Joséphine Baker 1930 et grand prix de la chanson française, etc. Et d’autres chansons accompagnées à l’accordéon Da dou ron ron avec l’orchestre musette de Fabrice Peluso, Une partie de pêche avec l’orchestre musette de jacques Besset, etc.

Une émission culturelle et anthologique avec Ignace enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Rediffusion de l’émission du 30 mars 2016. Et participez direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.