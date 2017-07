Voilà l’été !

Hi everybody !

C’est la dernière de la saison de Bulles et polar avant la trêve estivale, avec une spéciale BD et plein d’autres surprises…J’en profite pour vous souhaiter un bien bel été à tous et vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures le samedi 9 septembre, toujours en direct, entre 16h et 18h. Big kisses à vous les gens ! Soyez heureux en écoutant IDFM Radio Enghien. Au menu :

Mikael pour la BD Giant aux éditions Dargaud.

Dans le New York des années 30, après le crack du jeudi noir de Wall Street, les gratte-ciels poussent comme des champignons. Ayant fait fortune dans le pétrole, la famille Rockfeller se lance à son tour dans l’immobilier.

A l’heure où une grande majorité des newyorkais mange à la soupe populaire, un groupe d’irlandais venus vivre leurs rêves américains jouent les funambules sur les poutres métalliques à plusieurs dizaines de mètres du plancher des vaches, pour un peu plus d’un dollar l’heure.

Ces hommes venus trouver fortune de l’autre côté de l’atlantique vivent dans des conditions minimalistes afin d’envoyer la majeure partie de leur paie au pays et ainsi améliorer les conditions de vie de leurs familles. Même avec la protection de St Patrick, certaine fois, le diable joue à les faire tomber. Le remplacement des forces vives est facile par ce temps de crise, le travail manque et la main d’œuvre fait la queue chaque matin devant les chantiers pour trouver du travail.

Dan Shackleton, jeune recrue sans expérience, va intégrer l’équipe de Giant, un grand gaillard sans grande discussion, pour remplacer un membre de l’équipe décédé quelques jours plus tôt. L’équipe s’est occupée des funérailles et Giant est chargé de prévenir la famille ainsi que de leur transmettre la modique pension attribuée par l’union des métalliers.

Ce dernier, apparemment sans famille, ne va pas réussir à annoncer la nouvelle et va se faire passer pour son collègue décédé auprès de sa famille, en leur écrivant des lettres et en envoyant de l’argent fréquemment. Un jeu dangereux qui risque bien de se retourner contre lui…

Grégory Mardon pour la BD Prends soin de toi aux éditions Futuropolis.

Après avoir fait le cauchemar d’un crash d’avion, Achille se réveille dans son presque vieil appartement. En effet, c’est aujourd’hui qu’il signe à l’agence immobilière pour devenir propriétaire d’un petit deux pièces à rénover. Il déambule à travers les cartons, prend un cachet, un café et quelques heures plus tard, il se présente à la concierge pipelette de son nouvel immeuble.

Celle-ci lui raconte que c’est elle qui a trouvé la précédente occupante des lieux, une gentille mamie, morte dans son fauteuil devant la télé. Achille s’en débarrasse au plus vite. Une journée passe, morose, terriblement morose. Achille trimbale une forme de deuil depuis qu’il vit (de nouveau) seul.

Une épingle à cheveux tombe de la bibliothèque qu’il est en train de ranger. Elle lui rappelle la récente présence de sa compagne. Achille essaie d’oublier. Il s’enferme dans les travaux. Broyer une cloison à coups de masse. Evacuer des gravats. Arracher le lino. Or sous ledit lino du palier, il trouve une vieille lettre adressée 40 ans plus tôt à l’ancienne propriétaire !

Le facteur avait dû la glisser sous la porte, donc sous le lino, et la pauvre mamie n’en a jamais eu connaissance. C’est une lettre d’amour de 1976 : un certain Tristan Vlanek l’invite à le rejoindre à Marseille pour faire vie commune. N’aurait-elle jamais su qu’elle aurait pu éviter une vie de célibataire ? Cette lettre perturbe Achille et entre en résonance avec son propre chagrin.

Il prend une décision un peu dérisoire : descendre à Marseille afin de retrouver ce Tristan Vlanek et lui expliquer le coup de la lettre jamais arrivée. A bord de sa vespa, il va mettre une bonne semaine à travers les petites routes de France, mais tant pis. Il réunit aussitôt ses affaires de camping exhumées des cartons…

Miles Hyman pour la BD Le coup de Prague aux éditions Aire Libre.

Vienne, Hiver 1948. Miss Elisabeth Lizzy Montagu accueille Graham Greene provenant de Londres, pour le compte de London Films d’Alexander Korda. Le rôle de la jeune femme est de le guider dans la capitale autrichienne sous occupation des quatre puissances : Royaume-Uni, France, États-Unis et Russie.

Elle est tenue de l’assister pour l ‘écriture du film que Korda, Carol Reed et Greene souhaitent tourner. Elle l’accueille sur le tarmac de l’aéroport et le dépose à l’hôtel Sacher, où elle a déniché une chambre. Pour fêter son arrivée, Graham Greene sort une bouteille de scotch whisky et la partage avec Lizzy.

Au Blaue bar, on commente l’arrivée de l’écrivain et on se félicite de sa venue dans une ville qui se meurt d’inculture, ravagée par les stigmates de la guerre. Le lendemain, Lizzy fait visiter la ville à Greene et notamment le cimetière Zentralfriedhof où reposent Beethoven et Salieri. La Tombe de Mozart est orpheline du corps du compositeur, enterré jadis en catimini au vieux cimetière Saint-Marx…