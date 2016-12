La voix humaine : les catégories de ténors

Dans les deux précédentes émissions, nous parlions des voix d’opéra, notamment celles de soprano puis de mézzo-soprano et contralto. Nous abordons maintenant les voix masculines tel le ténor, certainement le plus connu du monde lyrique, généralement associé au héros jeune et intrépide et à l’amoureux des grands opéras romantiques.

Comme pour les voix féminines il y a différentes classifications comme le contre ténor qui utilise sa voix de fausset ou voix de tête. Viennent ensuite le ténor lyrique léger, le ténor léger et le ténor demi-caractère. Il faut préciser une chose: tous ont une voix claire et légère, mais leur étendue vocale est différente.

Pour le ténor lyrique, capable de souplesse et d’aigus victorieux, prenons comme exemple celui de Luciano Pavarotti, le seul, l’unique, le prince, le roi, l’empereur des ténors : Lorsque Luciano Pavarotti chante, le soleil se lève sur le monde. Vous entendrez dans cette Ballade Musicale les plus beaux airs d’opéras interprétés par les plus belles voix de ténors

Présenté par Marie Thérèse Pfeiffer et Bernard Ventre.