Voyage au coeur des phénomènes paranormaux

Jean-Marc Harel-Ramond, autour se son livre : Voyage au cœur des phénomènes paranormaux.

L’histoire révèle que les Sumériens, les Égyptiens, le Moyen Âge ont ancré les fondements d’une pratique que certains nomment science occulte et qui a traversé les siècles contre vents et marées.

Vastes, ces phénomènes paranormaux englobent une multitude de domaines : les perceptions extra-sensorielles, la psychokinésie, les poltergeists, la communication avec l’Au-Delà, les expériences aux portes de la mort, etc.

Souvent glorifiées, régulièrement condamnées, ces pratiques demeurent intrigantes, mystérieuses, méconnues et insuffisamment explorées…Qu’en est-il de tous ces mots qui peuvent paraître barbares ou hors du temps ?​ ​

Comment se définit le paranormal ? De quelles manières se caractérisent les champs des phénomènes paranormaux ?

L’auteur vous invite à le suivre dans le domaine fascinant et captivant du paranormal, au cœur même d’une enquête qu’il a menée pour vous ! Avec équité et objectivité, il tentera de répondre à ces questions en apportant le fruit de ses expériences et de ses recherches qu’il mène depuis plus de 30 ans.

Pour finaliser cet essai, il a suivi le cycle « Les fondamentaux de la parapsychologie scientifique » dispensé par l’Institut Métapsychique International, ainsi que l’enseignement Sciences, sociétés et phénomènes dits paranormaux assuré par le Pr Rabeyron à l’Université Catholique de Lyon

​.