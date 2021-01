Voyage dans la fabrique des images numériques

Depuis plusieurs années, avec un grand sens de l’anticipation, sous l’impulsion de Philippe Sueur, maire d’Enghien les Bains, et de Dominique Roland, Directeur du Centre des Arts, la création numérique fait partie du paysage artistique de la ville et bien au delà à l’échelle internationale puisque Enghien est intégrée dans le réseau des Villes créatives de l’Unesco.

En ce début d’année 2021, deux organisations importantes viennent de prendre leur place dans cet écosystème de création d’images numériques. D’une part, l’installation boulevard du Lac à Enghien de l’école ARTFx dont la réputation dans le monde très exigeant des studios de cinéma, des jeux vidéo, de la création publicitaire a dépassé nos frontières.

Nous sommes allés à la rencontre de son Directeur Dominique Pochat, lui-même créateur et producteur avant d’entrer dans le monde palpitant de la formation, à la rencontre également de quelques professeurs et d’étudiants passionnés. Les étudiants peuvent entrer pour un cursus de cinq ans après le Bac, ou faire une formation de deux ans en master.

D’autre part, la création par le Centre des Arts d’Enghien en partenariat avec la Fondation Orange, du MOOC Effets spéciaux, une plateforme ouverte à tous 24h/24, d’accès libre, consacrée à la fabrication des effets spéciaux, pour découvrir l’envers du décor de Star Wars, d’Avatars, et autres King Kong! Voyage passionnant avec de très grands réalisateurs!

Idfm Radio Enghien avec son émission Culture Entre chien et loup est ouverte à la création dans toutes ses expressions, et en particulier lorsqu’il s’agit de mettre en valeur le terreau de créativité local et l’investissement d’avenir qu’il représente.

Claude Lévy, février 2021. Sites internet : ARTX Enghien, MOOC Culturels Fondation Orange ou CDA95