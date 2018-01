Bernard Baudouin, écrivain après maintes expériences depuis une trentaine d’années dans divers univers de l’écriture, tels que le théâtre, la fiction, les médias modernes c’est finalement dans la quête des hommes, depuis l’aube de l’humanité, qu’est venue se positionner son écriture.

Autour de sa dernière publication : Le voyage de l’âme entre deux vies, Transfert de conscience, réincarnation et immortalité​.

L’âme humaine, qui n’est en réalité qu’énergie, lumière et fréquences vibratoires, traverse une succession d’étapes visibles et non-visibles entre matière et non-matière, entre monde terrestre et monde des esprits, alternant des séquences de vie dans différentes dimensions, avec ou sans le support d’un corps physique.

L’auteur nous dévoile ici la nature de ce transfert d’un état de conscience à un autre, de ce passage dans un univers immatériel éminemment spirituel, où l’on va et d’où l’on peut revenir.