Le Voyage d’Hiver de Schubert – 2ème partie

Le 12ème et dernier lied de la première partie du Voyage d’Hiver racontait l’histoire de ce voyageur qui poursuivait sa marche, entre résignation et révolte ; la suite du Voyage est encore plus éprouvante, car le voyageur comprend soudain la finalité qui n’est rien d’autre que la marche au tombeau.

La seconde partie du Voyage évolue dans une double direction. D’une part, nous explique Jean-Marc Geidel, le voyageur oublie peu à peu ce qui l’a conduit à se mettre en route ; il continue à fuir, mais sait-il encore ce qu’il fuit ?

Et comme le précise Roland de Candé dans son livre Les chefs d’oeuvre de la musique classique : le choix de Schubert ne s’est pas porté à la légère sur ces poèmes, si clairs et si dramatiques à la fois, qui correspondaient parfaitement à son état d’esprit du moment.

Fatigué, découragé, il a cru se reconnaître dans le narrateur du Voyage d’Hiver lorsqu’il en découvrit par hasard la 1ère partie au début de 1827 dans une revue littéraire de la ville de Leipzig.

Voyage et solitude, les deux thèmes principaux de l’oeuvre de Schubert s’imposent ici avec insistance. Tout ce qui est souriant dans ce cycle du désespoir absolu appartient au souvenir ou à l’illusion, le reste est dans une autre tonalité.

Présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer et Bernard Ventre.