Voyage…voyages dans Bulles & Polar

Voyage…voyages au coeur de Bulles & Polar ce samedi avec le scénariste et dessinateur de BD Fabien Toulmé pour le tome 1 de l’Odyssée d’Hakim – de la Syrie à la Turquie ; l’auteur de polar Nicolas Zeimet pour Les enfants de Lazare et la scénariste de BD Julie Birmant pour Une aventure de Renée Stone – Meurtre en Abyssinie.

Soyez au rendez-vous, le souffle de l’aventure, lui y sera.

Fabien Toulmé pour l’Odyssée d’Hakym – tome 1 : de la Syrie à la Turquie aux éditions Delcourt/Encrage.

L’histoire vraie d’Hakim, un jeune Syrien qui a dû fuir son pays pour devenir « réfugié ». Un témoignage puissant, touchant, sur ce que c’est d’être humain dans un monde qui oublie parfois de l’être.

L’histoire réelle d’un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre entreprise… parce que la guerre éclatait, parce qu’on l’avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité.

Un récit entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force à abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié.

Nicolas Zeimet pour Les enfants de Lazare aux éditions Jigal Polar.

Tout commence quand Pierre Sanak, journaliste reporter d’images à France Télévisions, croise par hasard cette jeune artiste un peu fantasque et très énigmatique « la chanteuse des laveries » .

D’origine cambodgienne, Agathe a été adoptée, vit à Paris, ne se sépare jamais de sa guitare et semble errer entre plusieurs mondes…Pierre en tombe immédiatement amoureux.

Apprenant en conférence de rédaction l’incroyable nouvelle de la résurrection momentanée de Sokhom, un jeune cambodgien qui aurait vécu une expérience de mort imminente, Pierre ne peut s’empêcher de tisser un lien ténu avec l’histoire d’Agathe…..

Julie Birmant pour le tome 1 d’une aventure de Renée Stone – Meurtre en Abyssinie aux éditions Dargaud

Octobre 1930. Renée Stone, une romancière britanique à succès, se rend en Ethiopie pour assister au sacre d’Haïlé Sélassié. Au cours du voyage en train qui la conduit à Addis-Abeba, elle est abordée par un certain John Malowan, archéologue et épigraphe.

Jeune homme lunaire, timide et maladroit, celui-ci découvre ce pays dans lequel son père a été assassiné quelques années plus tôt. Ce qui devrait n’être pour Renée Stone qu’un événement politique et mondain va se transformer en une énigme policière doublée d’un véritable roman d’aventure.

En compagnie de Malowan, elle va se lancer, malgré les dangers encourus, sur les traces d’une tablette mythique afin d’élucider rien moins que le mystère des origines de notre civilisation…