Woody Herman Clarinettiste au Swing Accrocheur

Woody Herman (1913-1987) fut une sorte d’enfant prodige, chantant et dansant dans les vaudevilles sous le nom de The Boy Wonder !

En tant que chanteur, clarinettiste et saxophoniste, il fit carrière dans les années 30 au sein de la formation d’Isham Jones. Lorsque celui-ci prit sa retraite, il monta un premier orchestre en 1936. Mais son heure de gloire viendra ensuite, avec une splendide formation qu’il nommera The First Herd (1940-46). The Second Herd lui succédera de 1947 à 49.

C’est alors que la section de saxophones de l’orchestre prendra le nom de Four Brothers (Stan Getz, Zoot Sims et Herbie Steward au sax ténor et Serge Chaloff au baryton). Et en 1950 le Third Herd voit le jour, avec un personnel moins stable.

