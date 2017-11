Yoga et ayurvéda : réalisation de soi

Catherine Brau vous proposera une approche à la fois conceptuelle, historique et thérapeutique du yoga et de l’ayurvéda. Elle vous expliquera à l’aide d’exemples concrets dans ses cours, ses stages et séjours en Inde qu’elle encadre, les relations qu’entretiennent ces deux sciences et philosophies de vie.

Professeure certifiée de yoga, praticienne en ayurvéda, Catherine Brau cultive une passion pour l’Inde où l’ayurvéda est un art de vivre qui procède d’une vision holistique de l’être humain en contact étroit avec la nature : massages, rituels de soins, alimentation, yoga, méditation… pour vivre en harmonie avec soi-même et accéder au bien-être et à la sérénité.

Plus d’informations sur le site de Catherine Braur.

Présenté par Marie-Françoise Souchet